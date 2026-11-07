Erzincan Üzümlü\'de tarım ekipleri Çadırtepe köyünde üreticilere bilgilendirme yaptı

Erzincan Üzümlü'de tarım ekipleri Çadırtepe köyünde üreticilere bilgilendirme yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki Çadırtepe köyünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilere tarımsal bilgilendirme yaptı. Ziyarette çiftçilerin istek, talep ve önerilerini dinleyen ekiplerin saha çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çadırtepe köyünde üreticileri ziyaret etti.
Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyarette çiftçilere tarımsal konularda bilgilendirme yapıldı.
Üreticilerin istek, talep ve önerilerini de dinleyen ekipler, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve çiftçilerin ihtiyaçlarının yerinde belirlenmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üreticilerle buluşma ve saha çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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