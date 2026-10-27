Erzincan Valiliği koordinasyonunda Halkla İlişkiler Büroları yerinde incelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan Valiliği koordinasyonunda Halkla İlişkiler Büroları yerinde incelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Valiliği koordinasyonunda Halkla İlişkiler Büroları yerinde incelendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valiliği koordinasyonunda kamu kurumlarında oluşturulan Halkla İlişkiler Bürolarının çalışmaları yerinde incelendi. Ziyaretlerde büroların işleyişi değerlendirilirken vatandaşların doğru birimlere yönlendirilmesi ve sorunlarına çözüm bulunmasının önemine vurgu yapıldı.

Erzincan Valiliği koordinasyonunda, vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşabilmesi amacıyla il genelindeki kamu kurumlarında oluşturulan Halkla İlişkiler Bürolarının çalışmaları yerinde incelendi.

Bu kapsamda İl Özel İdaresi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzincan İl Koordinatörlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Göç İdaresi Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Erzincan Müzesi Müdürlüğü ziyaret edildi.

Ziyaretlerde Halkla İlişkiler Bürolarının işleyişi yerinde incelenirken, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışına dikkat çekilen açıklamada, kamu kurumlarına başvuran vatandaşların güler yüzle karşılanması, doğru birimlere yönlendirilmesi ve talep ile sorunlarına hızlı şekilde çözüm bulunmasının önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının kamu hizmetlerinin temelinde yer aldığı belirtilerek, vatandaşların işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesinin ve kurumlarından memnun ayrılmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Halkla İlişkiler Bürolarında görev yapan ve vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için gayret gösteren personele teşekkür edilerek görevlerinde kolaylıklar dilendi.

Kaynak: İHA
Erzincan ValiliğiHalkla İlişkilerGüncelYerelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı Nedeni duyanları şaşırttı Didem Soydan 20 dönüm arazi aldı! Nedeni duyanları şaşırttı
Pelin Karahan’ın para biriktirme yöntemi şaşırttı Sırrını açıkladı Pelin Karahan'ın para biriktirme yöntemi şaşırttı! Sırrını açıkladı
Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti İşte üzüntü duyduğu durum Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum
Uğurcan Çakır’dan Ederson için bomba yorum Uğurcan Çakır'dan Ederson için bomba yorum
Japon otomotiv devinden tarihi karar Benzinli araçlara veda Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda
Antalya’da görülmemiş felaket 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı Antalya'da görülmemiş felaket! 5 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı
09:22
Derbi sonrası ortalık karıştı Mert Hakan’ın hareketine tepki yağdı
Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı
08:55
5 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
5 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
08:40
İstanbul’u sağanak vurdu Pendik ve Tuzla’da yollar göle döndü, D-100 trafiğe kapandı
İstanbul'u sağanak vurdu! Pendik ve Tuzla’da yollar göle döndü, D-100 trafiğe kapandı
08:28
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
08:15
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
07:09
Bakırköy Belediyesi’ne operasyon 37 şüpheli gözaltına alındı
Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 37 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 09:29:02. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan Valiliği koordinasyonunda Halkla İlişkiler Büroları yerinde incelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei