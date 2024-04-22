Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu: 23 Nisan, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramıdır - Son Dakika
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu: 23 Nisan, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramıdır

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu: 23 Nisan, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramıdır

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "23 Nisan, sadece milli egemenliğimizin ilanı değil, aynı zamanda dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olarak tarihe geçti" dedi. Vali Aydoğdu, mesajında 23 Nisan'ın önemini vurgulayarak, çocukların umut ve neşe kaynağı olduğunu belirtti. Ayrıca, çocukların eğitimleri ve değerlerini koruyarak ülkenin geleceğini aydınlatacağını ifade etti.

22.04.2024 23:24
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, "23 Nisan, sadece milli egemenliğimizin ilanı değil, aynı zamanda dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olarak tarihe geçti" dedi.

Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yeşeren umut tohumları, 23 Nisan 1920'de filizlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışıyla meyvesini verdi. O gün, aziz milletimizin iradesi, Anadolu'nun dört bir yanında özgürlüğün sembolü olarak yankılandı ve "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ile taçlandırıldı.

23 Nisan, sadece milli egemenliğimizin ilanı değil, aynı zamanda dünyanın ilk ve tek Çocuk Bayramı olarak tarihe geçti. Bu özel gün, çocuklarımızın saf dünyalarında umut çiçeklerinin açtığı, neşenin ve masumiyetin gökyüzüne serpildiği bir bayramdır. Onların kahkahaları, baharın ilk esintisi gibi yüreklere serinlik getirir.

Bizler, ecdadımızın izinden giderek ne zorbalığa boyun eğdik ne de haksızlığa sessiz kaldık. Bu bilinçle, dünyanın dört bir yanına iyilik ve barış tohumları ekmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık, mazlumların yüzündeki tebessüm bizim için en büyük mükafattır. Onlara layık bir dünya bırakmak, savaşsız, çatışmasız bir gelecek sunmak en büyük arzumuz ve sorumluluğumuzdur. Kerim devletimiz, insanlık dramının yaşandığı Gazze'deki çocukların yüzlerinin gülmesi ve geleceğe umutla bakması için büyük çaba gösteriyor.

Çocuklarımız, yarının kahramanları olarak yetiştirilmelidir; eğitimleri, irfanları ve faziletleriyle her daim özgürlüklerini, bağımsızlıklarını ve ülkemizin yüce değerlerini koruyacaklardır. Şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mirası, her daim yüksek tutacak, vatanımızı muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaklardır. Onların gülen yüzleri, bizim en büyük zaferimiz, en değerli madalyamızdır.

Bugün, ülkemizin aydınlık yüzleri olan çocuklarımızın elinden tutarak gözlerindeki ışıkla aydınlanan yarınlarımıza yürüyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun, çocuklarımızın gözlerindeki parıltı hiç solmasın.

Bu duygular içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyor; ülkemizin, milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu: 23 Nisan, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramıdır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu: 23 Nisan, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramıdır - Son Dakika
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