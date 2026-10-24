Erzincan Valisi Aydoğdu ve protokol, İl Jandarma Komutanı Altundarak'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Erzincan Valisi Aydoğdu ve protokol, İl Jandarma Komutanı Altundarak'ı ziyaret etti

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Erzincan Valisi Aydoğdu ve protokol, İl Jandarma Komutanı Altundarak\'ı ziyaret etti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindeki protokol, İl Jandarma Komutanı Can Altundarak'ı ziyaret etti. Ziyarette kurumlar arası iş birliği ve yürütülen çalışmalar kapsamında görüş alışverişinde bulunuldu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zafer Akkaş ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, İl Jandarma Komutanı Altundarak ile bir araya gelen protokol üyeleri, kurumlar arası iş birliği ve yürütülen çalışmalar kapsamında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan Valisi Aydoğdu ve protokol, İl Jandarma Komutanı Altundarak'ı ziyaret etti - Son Dakika
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