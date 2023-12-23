 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Eczacılık Fakültesi öğrencileriyle söyleşi programında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Eczacılık Fakültesi öğrencileriyle söyleşi programında buluştu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileriyle gerçekleştirilen söyleşi programında, sosyo-kültürel değişimlerin değerler eğitimine olan yansımalarını değerlendirdi. Vali Aydoğdu, gençlerin kültürlerini koruyarak dünyayı keşfetmeleriyle ülkenin daha iyi bir seviyeye geleceğini vurguladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Eczacılık Fakültesi öğrencileriyle söyleşi programında buluştu
23.12.2023 - 09:43,
Abone Ol

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri ile "Sosyo-Kültürel Değişimlerin Değerler Eğitimine Olan Yansımalarının Eczacılık Öğrencileriyle Değerlendirilmesi" konulu söyleşi programına katıldı.

Değişimin ve dönüşümün gerisinde kalınmaması gerektiğini vurgulayan Vali Aydoğdu, " Mevlana'nın pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağı kendi kültüründe ve medeniyetinde sabit, diğer ayağıyla tüm dünyayı dolaşan, öğrenen gençler yetiştikçe ülkemiz her alanda çok daha iyi seviyelere gelecek." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzincan Valiliği, Valilik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Eczacılık Fakültesi öğrencileriyle söyleşi programında buluştu - Son Dakika


10:45
Taraftarın gözü kulağı onda! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Taraftarın gözü kulağı onda! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:06
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57
Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:17
Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:00
6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54
Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17
6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri

Son Dakika
10:45 Taraftarın gözü kulağı onda! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:17 Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:00 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54 Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
08:09 Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi 27. Bölümle Final Yapıyor
07:34 RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 10:58:47. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Eczacılık Fakültesi öğrencileriyle söyleşi programında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement