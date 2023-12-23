Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Eczacılık Fakültesi öğrencileriyle söyleşi programında buluştu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri ile "Sosyo-Kültürel Değişimlerin Değerler Eğitimine Olan Yansımalarının Eczacılık Öğrencileriyle Değerlendirilmesi" konulu söyleşi programına katıldı.

Değişimin ve dönüşümün gerisinde kalınmaması gerektiğini vurgulayan Vali Aydoğdu, " Mevlana'nın pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağı kendi kültüründe ve medeniyetinde sabit, diğer ayağıyla tüm dünyayı dolaşan, öğrenen gençler yetiştikçe ülkemiz her alanda çok daha iyi seviyelere gelecek." dedi. - ERZİNCAN