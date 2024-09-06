Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Motosiklet Kulübü\'nü ziyaret etti

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Motosiklet Kulübü'nü ziyaret ederek kulüp üyeleriyle sohbet etti, istek ve sorunlarını dinledi.

Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, POMEM Müdürü Hakan Yılmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ile birlikte Erzincan Motosiklet Kulübü'nü ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Serkan Akpınar ve kulüp üyeleriyle hasbihalde bulunan, istek ve sorunlarını dinleyen Aydoğdu, Erzincan MOTOFEST 2024'ün çok yoğun katılımla ve güzel bir şekilde tamamlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Motor sporları için yeni pist çalışmalarının da devam ettiğini belirten Aydoğdu, "Erzincan çok güzel bir şehir. Birlikte beraber Erzincan'ın iyiliği güzelliği için çalışmaya, gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi. - ERZİNCAN