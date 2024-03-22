Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencilerle sahur yaptı - Son Dakika
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencilerle sahur yaptı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencilerle sahur yaptı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilerle sahur yaparak, taleplerini dinledi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için talimatlar verdi. Vali Aydoğdu, Gurbetteki Ailem Projesi ile öğrencilerin aile ortamında iftar yapmalarını sağlamak amacıyla tüm Erzincanlılara teşekkür etti ve Ramazan ayı boyunca öğrencileri valilik konutunda misafir ettiğini belirtti.

22.03.2024 10:42  Güncelleme: 10:43
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilerle sahur yaptı.

Öğrencilerin talep ve ihtiyaçlarını da dinleyen Vali Aydoğdu, taleplerin ve ihtiyaçların giderilmesi için beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

Öğrencilerin aile ortamında iftar yapmalarını sağlamak amacıyla Gurbetteki Ailem Projesinin başlatıldığını belirten ve öğrencilere evlerini sofralarını açan tüm Erzincanlılara teşekkür eden Vali Aydoğdu, "Bizler de Ramazan ayı boyunca her gün on öğrencimizi valilik konutunda misafir ediyoruz. Sizleri de misafir edeceğiz." dedi.

Vali Aydoğdu'nun öğrencilerle sahur programına Erzincan Gençlik ve Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu ile Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'da katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencilerle sahur yaptı - Son Dakika

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