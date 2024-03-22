Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencilerle sahur yaptı

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilerle sahur yaptı.

Öğrencilerin talep ve ihtiyaçlarını da dinleyen Vali Aydoğdu, taleplerin ve ihtiyaçların giderilmesi için beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

Öğrencilerin aile ortamında iftar yapmalarını sağlamak amacıyla Gurbetteki Ailem Projesinin başlatıldığını belirten ve öğrencilere evlerini sofralarını açan tüm Erzincanlılara teşekkür eden Vali Aydoğdu, "Bizler de Ramazan ayı boyunca her gün on öğrencimizi valilik konutunda misafir ediyoruz. Sizleri de misafir edeceğiz." dedi.

Vali Aydoğdu'nun öğrencilerle sahur programına Erzincan Gençlik ve Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu ile Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'da katıldı. - ERZİNCAN