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Erzincan Valisi: İhbar yapılmadan elektrik kesilmeyecek - Son Dakika
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Erzincan Valisi: İhbar yapılmadan elektrik kesilmeyecek

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş'nin yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrasında, 'İhbar yapılmadan ve işlemlerini tamamlaması için makul bir süre verilmeden ilimizde hiçbir vatandaşımızın elektriği kesilmeyecek' dedi.

Erzincan Valisi: İhbar yapılmadan elektrik kesilmeyecek
27.01.2024 - 12:57,  Güncelleme: 13:00
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş'nin yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrasında, "İhbar yapılmadan ve işlemlerini tamamlaması için makul bir süre verilmeden ilimizde hiçbir vatandaşımızın elektriği kesilmeyecek" dedi.

Konuya ilişkin Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş'den şu bilgilendirme yapıldı:

"Vefat etmiş olan aboneler ile alakalı olarak Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş'nin yetkili olduğu illerde yaptığı genel bir uygulama. Abone sahibi eğer vefat etmişse resmi mirasçıları (eşi ve çocukları) çok basit bir işlem ile aboneliği kendi üzerlerine alması gerekiyor.

E- Devlet üzerinden, 444 9 433 Perakende Şirketi çağrı merkezi üzerinden veya Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. müşteri merkezinden vefat eden abonenin eşi veya çocukları kolay bir şekilde abonelik işlemlerini yapabiliyorlar.

Ağustos-2023 tarihinde bu durumdaki abonelerin hepsine ihbar bırakılmıştır. Sistemde telefon numaraları olan abonelere SMS gönderilmiştir. Ancak geçen sürede halen abonelik işlemlerini yapmayan abonelerde sözleşmesiz kullanımdan dolayı elektrik kesme işlemi yapılmaya başlandı."

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da yetkililerle yaptığı görüşmeler sonucunda bundan sonraki süreçte bu durumdaki vatandaşlara ihbar yapılmadan ve işlemlerini tamamlaması için makul bir süre verilmeden Erzincan'da hiçbir vatandaşın elektriğinin kesilmeyeceğini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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