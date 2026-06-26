Vali Aydoğdu, genç çiftin nikah şahitliğini yaptı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Memur-Sen Erzincan İl Başkanı Nebi Gül'ün oğlu Muhammed Yasir Gül ile Mine Saltaş'ın nikah törenine katıldı.

Nikah merasimine Vali Aydoğdu'nun yanı sıra Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal da iştirak etti.

Genç çiftin nikah şahitliğini yapan Vali Aydoğdu, evlilik kurumunun toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu belirterek çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Törende Gül ve Saltaş ailelerini de tebrik eden Aydoğdu, yeni evlenen çifte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam temennisinde bulundu. - ERZİNCAN