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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2023 yılında 394 bin yolcu trafiği gerçekleşti - Son Dakika
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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2023 yılında 394 bin yolcu trafiği gerçekleşti

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan Aralık ayında 27 bin 931 yolcu faydalanırken geçtiğimiz 2023 yılında toplam 394 bin yolcu trafiği gerçekleşti. Ayrıca, 2023 yılının Ocak-Aralık aylarında toplam 2 bin 992 uçak trafiği ve 3 bin 271 ton yük trafiği gerçekleştiği açıklandı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı\'nda 2023 yılında 394 bin yolcu trafiği gerçekleşti
10.01.2024 - 10:20,
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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan Aralık ayında 27 bin 931 yolcu faydalanırken geçtiğimiz 2023 yılında toplam 394 bin yolcu trafiği gerçekleşti.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2023 yılının Ocak- Aralık aylarında toplam 394 bin yolcu, uçak trafiği 2 bin 992, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 bin 271 ton olarak gerçekleşti.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2023 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Aralık ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 27 bin 931 yolcu ağırlanırken 206 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 201 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2023 yılında 394 bin yolcu trafiği gerçekleşti - Son Dakika
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