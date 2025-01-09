Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından '2025 Turizm Başkenti' ilan edilen Erzurum'da bir yıl boyunca sürecek etkinlikler start aldı.
Etkinlikler kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri de araçlarıyla destek verdi.
Havuzbaşı kent meydanında toplanan kulüp üyeleri off-road araçlarıyla kent turu atarak 2025 coşkusuna ortak oldular. Araçlarını Türk bayrakları ve katılımcı ülke bayraklarıyla süsleyen off-road kulübü yürüyüşe renk kattı. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum 2025 Turizm Başkenti Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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