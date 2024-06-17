Erzurum'a Avrupa'nın en büyük Canlı Hayvan Borsası kazandırıldı - Son Dakika
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Yerel

Erzurum'a Avrupa'nın en büyük Canlı Hayvan Borsası kazandırıldı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Avrupa'nın en büyük ve en modern Canlı Hayvan Borsası'nı Erzurum'a kazandırdıklarını ifade etti. Başkan Sekmen, hayvancılık sektörüne büyük katkı sağladıklarını belirtti.

17.06.2024 10:36
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Avrupa'nın en büyük ve en modern Canlı Hayvan Borsası'nı Erzurum'a kazandırdıklarını ifade etti.

Türkiye'de bir rekora imza attıklarını ve sayıları 700'ü aşan göletler oluşturduklarını; hayvancılık yapan üreticilerin istifadesine sunduklarını anlatan Başkan Sekmen, "İlçelere hayvan pazarları kurduk, Avrupa'nın en büyük Canlı Hayvan Borsası'nı da yine Erzurum'da inşa ettik. Çiftçilerimize adeta umut ışığı olduğumuz projemiz; müşahede, yem deposu, su deposu, büyük ve küçükbaş ahırı, çoban yatakhanesi, paket arıtma tesisi, ısı merkezi, misafirhane, veteriner odası, kantar, ısı merkezi, otopark, otel, banka, alışveriş alanları ve restorandan oluşarak gerekli tüm ihtiyaçlara el verişli olarak tasarlanmıştır. Erzurum'umuzda hayvancılığın kalbinin attığı Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası Projemiz ile tarım ve hayvancılığa büyük katkılar sağladık." şeklinde konuştu.

Başkan Sekmen, "Yürekten, hasbi sevgileriyle bizlere teveccüh gösteren kıymetli hemşehrilerim, sizlerden gördüğümüz bu ilgi ve alaka enerjimizi ve mutluluğumuzu artırıyor.

Göreve geldiğimiz günden bu yana kadim şehrimizin her alanda çehresini değiştirerek en etkin projelerimizi siz kıymetli vatandaşlarımızın emrine sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz.

Vatandaşlarımız için canla başla çalışmaya, bütün imkanlarımızla hizmet üretmeye, hemşehrilerimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Rabbim daha nice bayramlara sağlıkla ve huzurla kavuşmamızı nasip eylesin." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'a Avrupa'nın en büyük Canlı Hayvan Borsası kazandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'a Avrupa'nın en büyük Canlı Hayvan Borsası kazandırıldı - Son Dakika
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