Erzurum-Artvin kara yolu üzerindeki Pirinkayalar Tüneli güvenli bir yol ve tasarruf sağlıyor - Son Dakika
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Erzurum-Artvin kara yolu üzerindeki Pirinkayalar Tüneli güvenli bir yol ve tasarruf sağlıyor

Erzurum-Artvin kara yolu üzerindeki Pirinkayalar Tüneli güvenli bir yol ve tasarruf sağlıyor

Erzurum-Artvin kara yolu üzerinde hizmete açılan Pirinkayalar Tüneli, sürücülere güvenli bir yol imkanı sunarken aynı zamanda milyonlarca lira tasarruf sağlıyor. 2,5 yılda tünelin hizmete açılmasıyla yaklaşık 150 milyon liralık tasarruf elde edilirken, sürücüler eskiden zor şartlarda geçtikleri yoldan bugün hem kısa sürede hem de güvenli bir şekilde geçebiliyorlar.

15.05.2024 09:37
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Erzurum- Artvin kara yolu üzerinde yaklaşık 3 yıl önce hizmete açılan Pirinkayalar Tüneli hem güvenli bir yol hem de tasarruf sağlıyor.

29 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans ile katıldığı törenle hizmete açılan 2 bin 246 metrelik tünel, geçen 2,5 yıllık dönemde hem sürücülere güvenli bir yol imkanı hem de milyonlarca lira tasarruf sağladı. 2,5 yılda tünelin hizmete açılmasıyla birlikte yaklaşık 150 milyon liralık tasarruf sağlanırken, sürücüler eskiden zor şartlarda geçebildikleri yoldan bugün hem kısa sürede hem de güvenli bir şekilde geçebildiklerini söyledi.

Tünelden geçen tır şoförü Ozan Anlayan, "Meslekte daha yeniyim. Bu yolda, büyüklerimizin daha önce anlattığında, taş düşme tehlikesi olsun zamandan olsun Denizbaşı mevkiinde çok kazalar yaşanırmış. Rampalarda geri kaçma, yağışlı havalarda ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Şimdi çok rahat bir yol oldu. Bu tünel yolu daha güvenli hale getirdi. Hem de mesafe azaldı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum-Artvin kara yolu üzerindeki Pirinkayalar Tüneli güvenli bir yol ve tasarruf sağlıyor - Son Dakika

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