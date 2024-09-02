Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Zabıta Teşkilatı\'nın 198. kuruluş yıl dönümünde mesai arkadaşlarına teşekkür etti

Yerel

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 198'nci yıl dönümü nedeniyle kendisini ziyaret eden mesai arkadaşlarına teşekkür ettiğini ifade etti.

Başkan Sekmen, "Zabıta Teşkilatımız, 198 yıldır yerel yönetimlerin en köklü ve vazgeçilmez unsurlarından biri olarak hizmet vermekte, halkın sağlığını, güvenliğini ve huzurunu temin etmek amacıyla gece gündüz demeden çalışmaktadır." diyerek sözlerine şöyle devam etti, "Zabıta personelimizin fedakarlığı, sabrı ve özverisi, toplumumuzun daha düzenli ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmasında büyük bir etkendir. Bu kutsal görevi ifa eden mesai arkadaşlarımızın fedakarlıkları ve özverileri her türlü takdirin ötesindedir. Zabıta, belediyelerimizin halkla en yakın temas noktalarından biridir ve bu temas noktası, halkın taleplerinin yerel yönetimlere iletilmesinde ve çözüme kavuşturulmasında da kilit bir rol oynamaktadır. Bu anlamlı haftada, Zabıta Teşkilatı'mızın 198. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, tüm zabıta personelimizi yürekten kutluyor, kardeşlerime görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum." - ERZURUM