Erzurum Büyükşehir Belediyesi 10 Bin Aileye Gıda Yardımı Yaptı

Yerel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, maddi durumdan yoksun olan 10 bin aileye Ramazan ayı öncesi gıda yardımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda il genelindeki ihtiyaç sahibi 10 bin aileye yardım kartı dağıtıldı. Büyükşehir'in yardım kartı dağıtımı yaptığı ihtiyaç sahibi aileler, bu kartlarla istedikleri zaman kentte belirlenen alışveriş mağazalarından Ramazan ayı öncesi gıda alışverişi yapabilecekler.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla Gülahmet Semti Yeğenağa İş Merkezi'nde kurulan Hayır Çarşısı'nda gelir sahibi olmayan veya alt gelir grubuna sahip engelli, yetim, öksüz, hastalık sebebiyle çalışamayan ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve ev eşyası yardımında da bulunuluyor. - ERZURUM