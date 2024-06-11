Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkent'te ÇEVREFEST'te Rüzgar Estirdi

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkent'te düzenlenen ÇEVREFEST'te Erzurum rüzgarı estirdi.

Çevre ve iklim duyarlılığını artırmayı amaçlayan, farkındalık için iklim tüneli, çevre-sıfır atık ve çocuk etkinlikleri ile her yaştan katılımcının ilgisini çeken çevre fuarı, 4 gün sürdü. Söyleşi ve atölye çalışmalarının da bulunduğu fuarda "Hepimizin bir dünyası var" teması kullanıldı. Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin standını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakan Yardımcıları, İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk, Belediye Başkanları ve Daire Başkanları da ziyaret etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin çevreye yönelik önemli projelerinin de görücüye çıktığı fuarda, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in direktifleriyle oluşturulan çevre yatırımları, iklim değişikliğine yönelik ARGE çalışmaları, katı atık ve atık suya yönelik projeler de yoğun ilgi gördü. - ERZURUM