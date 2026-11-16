Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Kurulu ilk toplantısını yaptı - Son Dakika
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Kurulu ilk toplantısını yaptı

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Kurulu ilk toplantısını yaptı
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Kurulu, Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamında ilk toplantısını yaptı. Toplantıda kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki konumunu güçlendirecek adımlar ile Erzurum Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın yol haritası ele alındı.

Avrupa Birliği'nin finansal desteği, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) yürütücülüğünde hayata geçirilen Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamında, pilot belediyeler arasında yer alan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Kurulu ilk toplantısını yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz'un başkanlık ettiğini toplantıya; ilgili daire başkanları ile şube müdürleri katılım sağladı.

Toplantıda, Erzurum'da kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki konumunu güçlendirecek adımlar ele alındı. Kadınların şehir yaşamına daha aktif katılımının yanı sıra yaşlılar, engelliler ve diğer dezavantajlı grupların da belediye hizmetlerinden en etkin şekilde faydalanabilmesi için atılacak somut adımlar masaya yatırıldı.

Ayrıca bu vizyon doğrultusunda hazırlanacak olan Erzurum Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın yol haritası ve yürütülecek hazırlık süreçleri istişare edildi.

Kaynak: İHA
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