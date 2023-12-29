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Erzurum'da '1001 Hatim Kur'an Ziyafetleri'nin ikincisi düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da '1001 Hatim Kur'an Ziyafetleri'nin ikincisi düzenlendi

Erzurum İl Müftülüğü tarafından yürütülen 2023-2024 Yılı 1001 Hatim programları kapsamında, 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Dua' programları düzenleniyor. İkinci program, Yakutiye ilçe Müftülüğü'ne bağlı Tufanç Kardeşler Camii'nde gerçekleştirildi. Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de katıldı.

Erzurum\'da \'1001 Hatim Kur\'an Ziyafetleri\'nin ikincisi düzenlendi
29.12.2023 - 10:09,
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Erzurum'da '1001 Hatim Kur'an Ziyafetleri'nin ikincisi düzenlendi

Erzurum İl Müftülüğü tarafından yürütülen 2023-2024 Yılı 1001 Hatim programları kapsamında, "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Dua" programları devam ediyor. Her hafta Cuma gecesi "Kur'an-ı Kerim Ziyafet ve Dua" programları düzenleniyor. İlki Palandöken İlçe Müftülüğüne bağlı Solakzade Camii'nde düzenlenen programın ikincisi; Yakutiye ilçe Müftülüğü'ne bağlı Tufanç Kardeşler Camii'nde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin de katıldığı programda, Diyanet İşler Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, Erzurum Ulu Camii Müezzin Kayyımı Yakup Tosunoğlu, Erzurum Yıldız Camii Müezzin Kayyımı Burhan Bozkurt, Erzurum Ebu İshak Camii Müezzin Kayyımı Engin Şahin, ve Erzurum Çırçır Camii İmam Hatibi Fakirullah Kaçar tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Program Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can'ın yaptığı dua ile son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da '1001 Hatim Kur'an Ziyafetleri'nin ikincisi düzenlendi - Son Dakika
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