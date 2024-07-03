Atatürk'ün Erzurum'a Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Erzurum'a Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı

Atatürk\'ün Erzurum\'a Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Aziziye ilçesindeki programla başlayan kutlama törenleri, İstanbulkapı'da devam etti. Konuşmalarda Milli Mücadele'nin önemi vurgulandı ve Atatürk'ün Erzurum'a gelişi anıldı.

03.07.2024 12:55  Güncelleme: 13:00
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıl dönümü kutlama törenleri ilk olarak Aziziye ilçesindeki programla başladı. Aziziye Şehitlik Parkı'ndaki törende Atatürk'ü temsilen sporcu ve öğrencilerin taşıdığı Türk bayrağı ve Atatürk posteri, muharip ve malul gaziler eşliğinde Şehitlik Parkı'ndaki tören yerine getirildi ve protokol selamlandı.

"Bugün de aynı duruş ve kararlılıktayız"

Şehitlik Parkı'ndaki törende konuşan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, "Milli Mücadele ateşini yakan bu beldede dün hangi duruşu göstermişsek, bugün de aynı duruş ve kararlılıktayız. Bu cennet vatan, ezelden beridir Türk yurdudur ve hep öyle kalacak. Bu toprakları yurt edinmiş aziz milletimiz ise, hep hür yaşadı, yine hür yaşayacak. Gazi Mustafa Kemal Paşa, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

İstanbulkapı'da 105 yıl önceki heyecan

Aziziye ilçesindeki törenin ardından kutlama törenleri İstanbulkapı'da devam etti. Burada da Atatürk'ü temsilen öğrenci ve sporcuların taşıdığı Türk bayrağı ve Atatürk posteri muharip ve malul gaziler ve davul-zurna eşliğinde Askerlik Şubesi önünden başlayarak yürüyüşle tören yerine gelerek, 9'uncu Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosunun çaldığı marşla tören bölüğü ve protokolün selamlanması ile karşılandı. Bayrağın İstanbulkapı'yı geçişinden sonra Türk bayrağı ve Atatürk posteri eşliğinde törene katılan protokolle birlikte atlı birlikler davul-zurna eşliğinde yürüyüşle Gez Mahallesi, Hastaneler Caddesi'ni izleyerek Havuzbaşı'na geçildi.

"3 Temmuz; vatan davasının yenilendiği gündür"

Havuzbaşı'ndaki törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 3 Temmuz'un; vatan davasının yenilendiği, milli kudretin şahlandığı ve milletin kendi geleceğini tayin etmek için birleştiği, bütünleştiği ve tek bir vücut olmak için ilk adımı attığı günün adı olduğunu ifade ederek, "Milli Mücadele meşalesinin Erzurum'da yakıldığı günün 105'inci yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bundan 105 yıl önce yurdun her yerinde devam eden işgallerinin yanı sıra, Erzurum'u ve bu bölgeyi de ele geçirmeyi planlarına dahil eden İtilaf Devletlerinin, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkı, ilaveten azim ve kararlılığı karşısında çaresiz kaldığı ve dahi korkudan titremeye başladığı gündür. Bugün Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ifadesiyle; "Benim Erzurum'a gelişim, bütün milletin ateşten bir çember içerisine alınmış olduğu bir zamana rastladı" dediği. ve yine milletin bir bütün olduğunu ve kesinlikle parçalanamayacağını, manda ve himayenin asla kabul edilemeyeceğini, tüm dünyaya ilan ettiği Erzurum'a geldiği gündür" şeklinde konuştu.

Havuzbaşı'nda düzenlenen törene Vali Mustafa Çiftçi, 9 Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum ve kuruluşların yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, STK mensupları ve vatandaşlar katıldı. Şiirlerin okunması, halk oyunu ekiplerinin ve mehteran takımının gösterisinden sonra Atatürkevi ziyaret edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atatürk'ün Erzurum'a Gelişinin 105. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı - Son Dakika

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