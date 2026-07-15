Erzurum'da 15 Temmuz Tiyatrosuyla Destan Canlandı - Son Dakika
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Erzurum'da 15 Temmuz Tiyatrosuyla Destan Canlandı

Erzurum\'da 15 Temmuz Tiyatrosuyla Destan Canlandı
15.07.2026 10:48
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Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir program gerçekleştirildi. Erzurum Valiliği himayelerinde, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Destanı" adlı tiyatro gösterisi, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Koruma ve bakım altındaki 30 çocuk, büyük bir emek ve özveriyle hazırladıkları tiyatro gösterisinde, 15 Temmuz gecesinde Türk milletinin ortaya koyduğu cesareti, birlik ve beraberlik ruhunu ve demokrasiye sahip çıkma kararlılığını sanatın evrensel diliyle sahneye taşıdı.

Aykut: "Milli ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir"

Program kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, tiyatro gösterisinin üç aylık yoğun bir eğitim ve hazırlık sürecinin ardından sahneye taşındığını belirtti.

Aykut, milli ve manevi değerlerin çocuklara aktarılmasının önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımız, üç aylık yoğun bir eğitim ve hazırlık sürecinin ardından bu anlamlı gösteriyi sahneye taşıdı. Bizler için çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi tanıması, tarihimizin önemli dönüm noktalarını öğrenmesi ve bu bilinçle geleceğe hazırlanması son derece kıymetlidir. 15 Temmuz, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde vatanına, bayrağına ve demokrasisine nasıl sahip çıktığının en güçlü örneklerinden biridir. Bu ruhun gelecek nesillere aktarılmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocukların sergilediği anlamlı performans izleyicilerden büyük alkış aldı.

Özay: "O geceyi hatırlamayan çocuklarımızın bu ruhu bugünlere taşıması büyük bir gurur"

Gösterinin ardından konuşma yapan Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, sahnelenen performansın önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: "Bugün burada, yaş itibarıyla o gün belki de 2-3 yaşında olup o geceyi hatırlamayan çocuklarımızın nasıl büyük bir ruhla gösterilerini yaptıklarına ve o günü bize tekrardan yaşattıklarına şahitlik etmiş olduk. Aslında 15 Temmuz'u bu kadar anlamlı kılan; o gece sergilediğimiz şanlı ruhumuzun, köklü tarihimizden gelen o asil duruşun, sokaklarda vatandaşlarımızın dirayeti ve Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sergilediği büyük bir direniş örneği olmasıydı.

Bugün bu direniş örneğini, yıllar sonra o gün henüz bebek denecek yaşta olan çocuklarımızın bu ruhla bugünlere taşıyabilmesi; vatanlarına, milletlerine, birlik ve beraberliklerine nasıl sahip çıktıklarını görmek bizlere çok büyük bir gurur yaşattı. Türk milletinin şanlı kanını taşımanın gururunu bizlere bir kez daha hissettirdiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu şanlı tarihi gelecek nesillere aktarabilmek için bizler de gençlerimizle beraber canla başla çalışmaya hazırız.

Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Bugün burada bu anma programını huzurla gerçekleştirebiliyorsak, o geceki kahramanlarımızın özverili mücadeleleri sayesindedir. Hepsinden Allah razı olsun. Gençlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Gösterinin ardından protokol üyeleri çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa; Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, protokol üyeleri, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, askeri erkan, emniyet mensupları, şehit aileleri, gaziler, çocuklar ve çok sayıda davetli katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da 15 Temmuz Tiyatrosuyla Destan Canlandı - Son Dakika

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