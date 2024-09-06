Erzurum'da 150 çocuk için toplu sünnet organizasyonu düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da 150 çocuk için toplu sünnet organizasyonu düzenlendi

Erzurum\'da 150 çocuk için toplu sünnet organizasyonu düzenlendi

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 2. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesi çerçevesinde 150 çocuk için toplu sünnet organizasyonu düzenledi. Etkinlikte çocuklar sünnet kıyafetleriyle ilgi topladı, mehter takımı eşliğinde gösteriler yapıldı ve halk oyunlarıyla eğlendi. Programda çocuklara altın hediye edildi.

06.09.2024 14:52  Güncelleme: 14:56
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Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü; 2. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesi çerçevesinde, 150 çocuk için toplu sünnet organizasyonu düzenledi.

Erzurum'un önemli tarihi eserlerinden birisi olan Çifte Minareli Medrese'nin avlusunda gerçekleştirilen etkinlikte;çocuklar giydikleri sünnet kıyafetleriyle ilgi topladı. Çocuklar, aileleri ve misafirler, mehter takımı eşliğinde yapılan gösterilerle coştu, halk oyunlarıyla eğlendi. Bu arada çocuklar için şehir turu yapan off-road araçları ve palyaçolar ilgi topladı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri de sünnet çocuklarını yalnız bırakmadı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve off-road araçlarıyla birlikte şehir turu atıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, kurum olarak çocuklara verdikleri önemden bahsederek, şöyle devam etti: "Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün organizesi ile Türkiye'nin 81 ilinde 2. Bayezid Vakfı Vakfiyesinde yer alan sünnet merasimleri coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kent genelinde destek programımızda yer alan 150 çocuğumuzu Sağlık Bakanlığı genelgesindeki şartlara uygun olarak steril ve hastane ortamında sünnet ettirdik."

Erzurum Kuyumcular Odası sünnet olan çocuklara birer altın hediye etti. Program misafirlere kavurma-pilav ikram edilmesiyle tamamlandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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