Erzurum'da 18 Mart Çanakkale zaferi kutlandı - Son Dakika
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Erzurum'da 18 Mart Çanakkale zaferi kutlandı

Erzurum\'da 18 Mart Çanakkale zaferi kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Erzurum'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

18.03.2025 23:19  Güncelleme: 23:22
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Erzurum'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Şehitler için gerçekleştirilen törenler büyük bir katılımla gerçekleşti.

Kutlamalar; Karskapı Şehitliğinde düzenlenen resmi törenle başladı. Tören kapsamında, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehitler için dualar edilerek, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Program, şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla devam etti.

Anma programının öğleden sonraki bölümü Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 15 Temmuz Milli İrade Salonunda, Erzurum Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin düzenlediği etkinlik, geniş bir katılımla gerçekleşti. Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile şehrin askeri, idari, yargı ve bürokrasi erkanı ile vatandaşlar katıldı.

Program, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından öğrenciler tarafından sahnelenen tiyatral gösteriler, müzik dinletileri ve şiir sunumlarıyla devam etti. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, şehit yakınları ve gazilere Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından devlet nişanesi takdim edildi. Program, katılımcıların şehitler için yapılan dualarla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da 18 Mart Çanakkale zaferi kutlandı - Son Dakika

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