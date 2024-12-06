Erzurum'da 2 Bin 500 Mevsimlik İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da 2 Bin 500 Mevsimlik İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı

Geniş Video İzle

Erzurum'da İŞKUR'un kamu kurumlarına alacağı 2 bin 500 mevsimlik personel için başvuru ilanı AK Parti İl Başkanlığı tarafından duyuruldu. Vali Mustafa Çiftçi, ilanların daha fazla başvuru almak için yapıldığını açıkladı.

06.12.2024 15:49  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ERZURUM) - Erzurum'da İŞKUR'un kamu kuruluşlarında istihdam edeceği 2 bin 500 mevsimlik personelin başvuru ilanını AK Parti İl Başkanlığı duyurdu. Kentte tartışmalara sebep olan paylaşımlarla ilgili olarak İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Noter çekilişli olacak" derken, Vali Mustafa Çiftçi, "Daha fazla kişi başvuruda bulunsun diye paylaşmışlardır" ifadelerini kullandı.

Erzurum'da valilik, kaymakamlıklar ve diğer kamu kurumlarına alınacak mevsimlik 2 bin 500 personel için İŞKUR tarafından hazırlanan başvuru ilanı AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nın logosuyla duyuruldu. Partililerin sosyal medya hesapları ve WhatsApp durumlarından yayınladığı görsel kentte tartışma konusu olurken, AKP İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, "Tamamı noter huzurunda kura ile belirlenecek. Biz tanıtmak için paylaştık" açıklamasında bulundu.

"Duyuru maksadıyla yapılmış. Ben bu sorunun muhatabı değilim"

İŞKUR'un AK Parti amblemli duyurusu basın toplantısı sırasında Vali Mustafa Çiftçiye soruldu. Vali Çiftçi, "Bu soruyu neden AK Parti İl Başkanlığı'na sormuyorsunuz ki yayınlayan onlar. Duyuru maksadıyla yapılmış. Ben bu sorunun muhatabı değilim" dedi. Vali Çiftçi, daha sonra İŞKUR personel alımıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"2 bin kişi değil, 2 bin 500 kişi. Alınacak olan bu 2 bin 500 kişi valiliğimizde, kaymakamlıklarda, belediyelerde ve üniversitede istihdam edilecek. Bizim endişemiz şu; muhtemelen il başkanlığı da ondan dolayı paylaşmış olabilir. Buna işgücü uyum programı diyoruz, bunun istihdam şekli bu şekilde. Daha önceden biliyorsunuz Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında da bir istihdam sağlamıştık. TYP kapsamında istihdam edilenler haftanın 5 günü çalışıyorlar ve asgari ücret düzeyinde ücret alıyorlardı ve sigortaları da devlet tarafından yapılıyordu, TYP kapsamında olanların. Fakat bunlar da bir farklılık var. Bu iş gücü uyum programı kapsamında olanlar haftada 3 gün çalışacaklar. Yaklaşık ellerine 12 bin TL gibi bir ücret geçecek ve sigortaları da yapılmayacak. Dolayısıyla bu belki çalışanlar açısından, vatandaşlar açısından çok cazip olmayabilir. Yeteri kadar başvuru olmayabilir diye bir endişe var. Belki vatandaşların haberi olsun diye yapmışlardır."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, AK Parti, Erzurum, Ekonomi, İŞKUR, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 2 Bin 500 Mevsimlik İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:00 MİT’ten PKK’nın Suriye istihbaratına darbe MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe
15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
00:15 Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı.
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
00:08 Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
23:25 Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı
23:21 Ünlü fenomen Eylül Öztürk eşi ile yolları ayırdı: Zamanı geldiğinde resmiyete dökeceğim Ünlü fenomen Eylül Öztürk eşi ile yolları ayırdı: Zamanı geldiğinde resmiyete dökeceğim
23:16 FIFA’dan transfer piyasasını altüst edecek karar FIFA'dan transfer piyasasını altüst edecek karar
23:05 ABD’de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu
22:40 Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu istifaya davet etti Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 17:29:26. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da 2 Bin 500 Mevsimlik İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.