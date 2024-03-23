Erzurum\'da 2. OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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2. Organize Sanayi Bölgesi Mart ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündemdeki konular ile bölgedeki yatırımcıların sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ağırlıklı olarak 3. Etap alanın genişletilmesiyle ilgili çalışmaların ele alındığı toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ile ETÜ Öğretim Görevlisi Dr. Babek Karimi katıldı. - ERZURUM