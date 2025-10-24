Erzurum'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Yerel

Erzurum'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem

Erzurum'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem
24.10.2025 06:37
Erzurum Palandöken merkezli 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, olumsuzluk yaşanmadı.

Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Erzurum Palandöken merkezli olmak üzere saat 06: 07'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.93 kilometre olarak kaydedildi.

KENTTE HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İHA

