Erzurum'da 3 Gün Yağışlı Hava Bekleniyor

Yerel

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre Erzurum'da 3 gün yağışlı geçecek.

Kurban Bayramı öncesi meteorolojiden Erzurum çevresi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava uyarısı geldi. Yapılan değerlendirmelere göre: bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar uzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Tahminlere göre Erzurum'da bayramın ilk iki günü gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak. - ERZURUM