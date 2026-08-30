Erzurum\'da Zafer Bayramı Coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Erzurum'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Büyük Zaferin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla sabah Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından etkinliklere Hastaneler Caddesi'nde devam edildi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okunması ile başlandı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına birer konuşma yapıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve halk oyunu ekiplerinin gösterilerinin ardından program geçit töreni ile sona erdi.

Törene Erzurum Valisi Aydın Baruş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, kurum müdürleri, STK temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.