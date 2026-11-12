Erzurum\'da 30\'dan fazla fidan diken öğretmene Orman Bölge Müdürlüğü plaket verdi

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Faik Güngör Ortaokulunda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla anlamlı bir plaket takdim töreni gerçekleştirildi.

Erzurum Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sultan Demir, 11 Kasım 2026 Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Faik Güngör Ortaokulunu ziyaret ederek okul bahçesinde gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmalarıyla örnek olan Matematik Öğretmeni Vedat Karaduman'a plaket takdim etti.

Kendi imkanları ve bireysel gayretleriyle okul bahçesine 30'un üzerinde fidan diken Karaduman, eğitim ortamının yeşillendirilmesine önemli katkı sağladı. Çevreye duyarlılığı ve gönüllü çalışmalarıyla dikkat çeken öğretmen, öğrencilerine de doğa sevgisi ve çevre bilinci konusunda örnek oldu.

Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle gerçekleştirilen ziyarette, öğretmenin çevreye ve eğitim kurumuna sunduğu katkılar takdir edilerek Erzurum Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sultan Demir tarafından kendisine plaket takdim edildi.

Faik Güngör Ortaokulu Müdürü Nuri Albayrak, öğretmenlerin yalnızca akademik başarılarıyla değil, sosyal sorumluluk ve çevre bilinci konusundaki çalışmalarıyla da öğrencilere örnek olduklarını belirterek, özverili çalışmalarından dolayı Vedat Karaduman'a, nazik ziyaretleri ve desteklerinden dolayı ise Erzurum Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sultan Demir'e teşekkür etti.

Gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün doğaya sahip çıkma, çevre bilincini geliştirme ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefinin güzel bir örneği oldu.