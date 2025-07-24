Erzurum\'da 393 Polis Adayı Mezun Oldu

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 393 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

POMEM Çat Yolu Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen 31. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Müftüsü Dr. Rüstem Can'ın duasının ardından POMEM 31. Dönem mezunları, kep atarak mezuniyeti kutladı. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in birer konuşma yaptığı programda, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı'nın mesajı okundu. İl protokolü, dönemi dereceyle bitiren ilk 10 adaya sertifika ve hediye takdim edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Türk Polis Teşkilatı'nın en yeni neferleri olacak polis adaylarının heyecanına ortak olurken konuşmasının genç adaylara seslendiği bölümünde, "Üzerinizde taşıdığınız üniforma sadece bir görev değil; milletimizin size duyduğu güvenin, devletimizin size yüklediği mesuliyetin bir simgesidir. Bu görevi yerine getirirken kanunlara bağlı kalmak, her vatandaşımıza sevgi, saygı ve adaletle yaklaşmak en temel vazifenizdir" ifadelerine yer verdi.

POMEM Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir programda, " Nene Hatun'un memleketinde şanlı üniformayı kuşandınız. Cennet vatanımızın dört bir yanına atanacaksınız. Bu ocak, kutsal bir ocaktır. Bilgi ve inançlı yüreğinizle sadakatle bağlandığınız teşkilatımıza, amirlerinize güvenin. Kanunlara saygılı olun. Adalet için ettiğiniz yeminlerinizi asla unutmayın. Nerede bir zalimin zulmünü görürseniz devletin kudretli gücünü kullanmaktan tereddüt etmeyin, nerede mazlum bir garip görürseniz devletin şefkatli eli olun" dedi.

Polis adayları yemin ettikten sonra renkli sisler arasında bayrak yürüyüşü yapıp kep attı, arkadaşları ve aileleriyle kucaklaşarak sevinçlerini paylaştı. - ERZURUM