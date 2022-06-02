Erzurum'da 5 yıldızlı otel konforunda sünnet kliniği - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da 5 yıldızlı otel konforunda sünnet kliniği

02.06.2022 13:10
Erzurum'da 5 yıldızlı otel konforunda sünnet kliniği

Erzurum Yeni Medya Derneği'nin sivil toplum, bürokrasi ve siyasetle buluşmaları devam ediyor.

Erzurum Yeni Medya Derneği'nin sivil toplum, bürokrasi ve siyasetle buluşmaları devam ediyor. Erzurum Yeni Medya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli ve yönetim kurulu üyeleri haftalık görüşmeleri çerçevesinde Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör'ü ziyaret ederek, hastanenin güncel çalışmalarını ele adı.

ERMED Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli ve yönetim kurulu üyeleri, sünnet sezonun açılmasıyla birlikte hizmete giren özel sünnet kliniğini gezme imkanı buldular. Sünnet olan çocuklar ve aileleri için her türlü imkanın sağlandığı klinik, 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunuyor.

Başhekim Tör konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaz mevsiminin gelmesi ve okulların kapanması ile birlikte sünnet sezonunu başlattıklarını açıkladı.

Geçen yıl yaklaşık bin çocuğun sünnet olduğunu belirten Tör, " 2 yıl pandemi süreci yaşadık pandemi nedeniyle enfeksiyon riskinden dolayı bazı hizmetler sınırlı yapıldı. Pandemiden dolayı Erzurum'da sünnet konusunda ciddi bir birikim oluştu. Bizde bu konuda bir program yaptık. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında takvim belirledik. Sosyal medya hesaplarımızda bu konuda bilinçlendirmeler yapıyoruz. Vatandaşlarımız bizlere her konuda soru yöneltebilir. Bu yıl yaş sınırlamamızı 2 yaş üzeri sınırlı olarak aldık. 2 yaş üzeri çocukları için çocuk cerrahi ve çocuk ürolojisi polikliniklerinden randevu alarak veya ilgili polikliniklerde muayene olarak,6 yaş ve üzeri çocuklar Çocuk Üroloji ve Yetişkin Üroloji polikliniklerine muayene olup, sünnet randevularını alabilirler. Sünnet randevusu alan çocuklarımızın sünnetlerini uzman hekimlerimiz anestezi altında yapacaklardır. Kentte bulunan diğer hastanelerimizde bu konuda çalışma başlattılar, bu konuda öncü olmak bizler için memnuniyet verici. Sağlık Müdürümüz Sayın Gürsel Bedir beye bu konudaki desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Sosyal güvencesi olmayan ailelerimizin 18 yaş altı tüm çocukları sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaktadır" diye konuştu.

Geçen yıl pandemi dönemi olmasına rağmen bin çocuğa hizmet verdiklerini belirten Tör, bu yıl 3 bin çocuğu sünnet etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

ERMED Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli ise yapılan başarılı çalışmaları medya temsilcileri olarak kamuoyu ile paylaşmanın önemine değinerek, Başhekim Tör'e teşekkür etti.

Sünnet kliniğinden hizmet alan çocukların aileleri ise hizmetten duydukları memnuniyet dile getirerek, klinikte her türü imkanın sağlandığını beş yıldızlı otel konforunda hizmet aldıklarını ifade ettiler. - ERZURUM

Erzurum'da 5 yıldızlı otel konforunda sünnet kliniği
Erzurum'da 5 yıldızlı otel konforunda sünnet kliniği
Erzurum'da 5 yıldızlı otel konforunda sünnet kliniği

YORUMLAR
500
Trafiğin yoğun olduğu köprüde intihar girişimi Trafiğin yoğun olduğu köprüde intihar girişimi 'Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi' eğitim tırı Erzurum'da 'Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi' eğitim tırı Erzurum'da
Kaynak: İHA

Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 5 yıldızlı otel konforunda sünnet kliniği - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:26:35. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da 5 yıldızlı otel konforunda sünnet kliniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement