Olur Akdağ Festivali büyük coşkuyla başladı, çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Olur Akdağ Festivali büyük coşkuyla başladı, çocuklar doyasıya eğlendi

Olur Akdağ Festivali büyük coşkuyla başladı, çocuklar doyasıya eğlendi
05.07.2026 10:48  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Olur ilçesinde 9 yıl aradan sonra düzenlenen Akdağ Festivali, çocuk etkinlikleri, yöresel lezzetler ve konserlerle başladı. Festival, karakucak güreşleriyle sona erecek.

Erzurum'un Olur ilçesinde 9 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Akdağ Festivali, yoğun katılım ve renkli etkinliklerle başladı. İki gün sürecek festivalin ilk gününde özellikle çocuklar için hazırlanan etkinlikler büyük ilgi gördü.

Olur Belediyesi tarafından Akdağ Mesire Alanı'nda düzenlenen festivalde çocuklar, şişme oyun parkurlarında gün boyunca eğlenirken, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere kol saati ve tablet hediye edildi. Çocukların yanı sıra yetişkinler de festival kapsamında düzenlenen yarışmalara katılarak keyifli anlar yaşadı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Akdağ Mesire Alanı'na gelen vatandaşlar semaverlerini yakıp mangallarını kurarak piknik yaptı. Festival alanında kurulan stantlarda Oltu'nun meşhur çağ kebabı ile Olur'un Ormanağzı Mahallesi'ne özgü Karnavas dut pekmezi ve Karnavas bezi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Davul ve zurna eşliğinde yöresel bar oyunları oynayan vatandaşlar, gün boyu süren etkinliklerle festival coşkusunu yaşadı. Akşam saatlerinde ise sahne alan sanatçılar Ayaz Toprak ve Özge Polat'ın seslendirdiği türküler eşliğinde katılımcılar halay çekerek eğlendi. Çocuklara pamuş şekeri ve Osmanlı macunu dağıtıldı

Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, festival alanında yaptığı konuşmada, 9 yıl aradan sonra Akdağ Festivali'ni yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıl yapımına başlanan Akdağ Mesire Alanı'nın tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Ergün, "Sıla-i rahim noktasında bugün yeniden Akdağ'dayız. Her yaş grubuna hitap eden etkinliklerimiz var. Bu akşam konserimiz, pazar günü ise büyük ödüllü Akdağ Karakucak Güreşleri gerçekleştirilecek. Gördüğüm manzara karşısında çok mutluyum. İlçemizden ve çevre il ve ilçelerden yoğun bir katılım var. İnsanlarımızın yüzünün gülmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. İnşallah gelecek yıl çok daha geniş katılımlı bir festival düzenlemeyi planlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi şimdiden Akdağ Festivali'ne davet ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Festival, pazar günü gerçekleştirilecek büyük ödüllü Akdağ Karakucak Güreşleri ve çeşitli kültürel etkinliklerle sona erecek. Festivale Olur Kaymakamı Semanur Kalkan, Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu (BEDFE) mevcut başkanı Savaş Albayrak, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu başkan yardımcısı Öner Alkan İş İnsanı Gürsel Bozkurt, Şenkaya eski Belediye Başkanı Yavuz Bedir Olur Belediye Başkanı yardımcısı Ekrem Kokmaz Oltu Belediye Başkan yardımcısı Nuhan Çiçek,Olur Ormanağzı köyü Derneği Başkanı Emrah Aydın'ın yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

Jandarma ekipleri festival alanında geniş güvenlik önlemi aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güvenlik, Festival, Erzurum, Kültür, Yaşam, Yerel, Çocuk, Akdağ, Olur, Son Dakika

Son Dakika Yerel Olur Akdağ Festivali büyük coşkuyla başladı, çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Arjantin’den fark beklenen maç 120 dakikada bitti İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

10:22
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti
10:12
Ankara’da jet sesleri duyulacak Valilikten vatandaşlara uyarı
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı
10:06
Böyle vicdansızlık olur mu Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar
09:22
Sakarya Valiliği’nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
09:18
Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi
Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi
08:45
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 11:12:29. #7.13#
SON DAKİKA: Olur Akdağ Festivali büyük coşkuyla başladı, çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.