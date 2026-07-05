Olur Akdağ Festivali büyük coşkuyla başladı, çocuklar doyasıya eğlendi

Erzurum'un Olur ilçesinde 9 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Akdağ Festivali, yoğun katılım ve renkli etkinliklerle başladı. İki gün sürecek festivalin ilk gününde özellikle çocuklar için hazırlanan etkinlikler büyük ilgi gördü.

Olur Belediyesi tarafından Akdağ Mesire Alanı'nda düzenlenen festivalde çocuklar, şişme oyun parkurlarında gün boyunca eğlenirken, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere kol saati ve tablet hediye edildi. Çocukların yanı sıra yetişkinler de festival kapsamında düzenlenen yarışmalara katılarak keyifli anlar yaşadı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Akdağ Mesire Alanı'na gelen vatandaşlar semaverlerini yakıp mangallarını kurarak piknik yaptı. Festival alanında kurulan stantlarda Oltu'nun meşhur çağ kebabı ile Olur'un Ormanağzı Mahallesi'ne özgü Karnavas dut pekmezi ve Karnavas bezi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Davul ve zurna eşliğinde yöresel bar oyunları oynayan vatandaşlar, gün boyu süren etkinliklerle festival coşkusunu yaşadı. Akşam saatlerinde ise sahne alan sanatçılar Ayaz Toprak ve Özge Polat'ın seslendirdiği türküler eşliğinde katılımcılar halay çekerek eğlendi. Çocuklara pamuş şekeri ve Osmanlı macunu dağıtıldı

Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, festival alanında yaptığı konuşmada, 9 yıl aradan sonra Akdağ Festivali'ni yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıl yapımına başlanan Akdağ Mesire Alanı'nın tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Ergün, "Sıla-i rahim noktasında bugün yeniden Akdağ'dayız. Her yaş grubuna hitap eden etkinliklerimiz var. Bu akşam konserimiz, pazar günü ise büyük ödüllü Akdağ Karakucak Güreşleri gerçekleştirilecek. Gördüğüm manzara karşısında çok mutluyum. İlçemizden ve çevre il ve ilçelerden yoğun bir katılım var. İnsanlarımızın yüzünün gülmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. İnşallah gelecek yıl çok daha geniş katılımlı bir festival düzenlemeyi planlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi şimdiden Akdağ Festivali'ne davet ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Festival, pazar günü gerçekleştirilecek büyük ödüllü Akdağ Karakucak Güreşleri ve çeşitli kültürel etkinliklerle sona erecek. Festivale Olur Kaymakamı Semanur Kalkan, Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu (BEDFE) mevcut başkanı Savaş Albayrak, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu başkan yardımcısı Öner Alkan İş İnsanı Gürsel Bozkurt, Şenkaya eski Belediye Başkanı Yavuz Bedir Olur Belediye Başkanı yardımcısı Ekrem Kokmaz Oltu Belediye Başkan yardımcısı Nuhan Çiçek,Olur Ormanağzı köyü Derneği Başkanı Emrah Aydın'ın yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

Jandarma ekipleri festival alanında geniş güvenlik önlemi aldı. - ERZURUM