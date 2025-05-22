Erzurum'da Aile Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Aile Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

22.05.2025 18:28  Güncelleme: 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen Aile Festivali, Erzurum Olimpiyat Parkı'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Festivale katılan aileler, çocuklarıyla birlikte çeşitli aktivitelerle eğlenceli anlar yaşadı.

Erzurum'da "Aile Festivali" renkli görüntülere sahne oldu

ERZURUM - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen "Aile Festivali", Olimpiyat Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sosyo-ekonomik destek alan ailelerin de katılım sağladığı etkinlikte, çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Festival boyunca çeşitli oyunlar oynandı, müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı. Çocukların neşesi ve ailelerin mutluluğu etkinliğe damgasını vurdu.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut şu ifadeleri kullandı: "2025 'Aile Yılı' kapsamında düzenlediğimiz 'Aile Festivalimiz', sadece bir festival değil, aynı zamanda sevginin, paylaşmanın ve dayanışmanın bir yansımasıdır.

Yakutiye Belediye Başkanlığı iş birliği ve kıymetli destekleriyle düzenlediğimiz bu anlamlı programda ailelerimiz ve çocuklarıyla birlikte yapacağımız etkinliklerle çocuklarımızın gülümsemesini hep birlikte paylaşacağız. Aile festivalinin amacı, hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin yaşamına bir nebze de olsa neşe, umut ve birliktelik katmaktır."

Aykut, etkinliğin gerçekleşmesine sağladıkları katkılardan dolayı Erzurum Valiliği'ne ve Yakutiye Belediyesi'ne teşekkür etti.

Aileyle Güçlüyüz, Birlikte Güzeliz! sloganıyla organize edilen program, çocukların sahne gösterileriyle devam etti. İlk olarak Çocuk Evleri Sitesi Halk Oyunları Ekibi sahne alırken, ardından Çocuk Evleri Sitesi Çocuk Korosu izleyicilere müzik dolu anlar yaşattı.

Gösterilerin ardından protokol üyeleri ve misafirler, çocukların el becerilerini sergilediği El Sanatları ve Uygulama Atölyeleri Alanı'na davet edildi. Katılımcılar; ebru, kilden şekil yapma, kozalak boyama, taş baskı, boncuk bileklik, şekilli balon, yüz boyama ve parmak kukla etkinliklerinde buluştu.

Ardından tüm katılımcılar, birlikte eğlenmek üzere Geleneksel Sokak Oyunları Etkinlik Alanı'na geçtiler. Burada halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma, yakantop, körebe gibi aktivitelerle eğlence doruğa ulaştı.

Etkinlik boyunca yemek ikramı yapıldı. Ayrıca gün boyu süren maskot gösterileri, animasyon karakterleri ve fotoğraf alanları çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik sonunda uçurtma etkinliği düzenlendi. Gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsleyen çocuklar, aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı.

Günün sonunda sahneye yeniden çıkılarak yapılan müzikli kapanış anonsuyla festival sona erdi. Aileler ve çocuklar unutulmaz bir gün geçirmenin mutluluğuyla etkinlik alanından ayrıldı.

Etkinliğe; Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aileler ve çocuklar katıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Festival, Erzurum, Güncel, Kültür, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Aile Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortaokul öğrencisi, 12 yaşındaki arkadaşını tüfekle bacağından vurdu Ortaokul öğrencisi, 12 yaşındaki arkadaşını tüfekle bacağından vurdu
Avrupa Parlamentosu’nda yolsuzluk soruşturması 5 milletvekilinin dokunulmazlığı tehlikede Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk soruşturması! 5 milletvekilinin dokunulmazlığı tehlikede
Galatasaray’da Derrick Köhn gelişmesi Almanya’dan açıklama var Galatasaray'da Derrick Köhn gelişmesi! Almanya'dan açıklama var
Gazze’ye giren insani yardımlar Filistinlilere ulaşmadı Gazze'ye giren insani yardımlar Filistinlilere ulaşmadı
Trump’ın ‘Altın Kubbe’si Çin’i alarma geçirdi: Uzayı askerileştirecek Trump’ın ‘Altın Kubbe’si Çin’i alarma geçirdi: Uzayı askerileştirecek
Havalimanında bir hayli eğlendi İrem Derici’den ilginç dans Havalimanında bir hayli eğlendi! İrem Derici'den ilginç dans
Tottenham, Manchester United’ı tek golle devirerek 41 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu Tottenham, Manchester United'ı tek golle devirerek 41 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu
Yüksek gerilim hattına temas eden inşaat işçisi hayatını kaybetti Yüksek gerilim hattına temas eden inşaat işçisi hayatını kaybetti
Netanyahu, Gazzelilerin sürgününü saldırıları sona erdirmek için şart koştu Netanyahu, Gazzelilerin sürgününü saldırıları sona erdirmek için şart koştu
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi Devlet memurluğu için 35 yaş sınırı aranacak TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Devlet memurluğu için 35 yaş sınırı aranacak
Edirne’de yangın paniği Vatandaşlar seferber oldu Edirne'de yangın paniği! Vatandaşlar seferber oldu

19:01
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK’nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek
18:54
İBB’ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama
İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonunda 13 tutuklama
18:24
Putin’den Ukrayna sınırında “tampon bölge“ talimatı
Putin'den Ukrayna sınırında "tampon bölge" talimatı
17:05
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
15:58
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, ’’Bu adımı atmaya mecburuz’’ diyerek duyurdu
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu
09:46
Öğretmenin ’Karabaş’ dediği başörtülü öğrencinin hayatı kabusa döndü
Öğretmenin 'Karabaş' dediği başörtülü öğrencinin hayatı kabusa döndü
09:17
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti
09:04
Biden’ın kaç aylık ömrü kaldı Eski Beyaz Saray doktoru konuştu
Biden'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu
08:36
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
08:29
Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
08:09
“Nehirde çırpınan birini gördüm“ ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Nehirde çırpınan birini gördüm" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 20:09:00. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Aile Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.