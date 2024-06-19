Erzurum'da Aktif Sigortalı Sayısı 171 Bin 205 Oldu - Son Dakika
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Erzurum'da Aktif Sigortalı Sayısı 171 Bin 205 Oldu

SGK'nın 2023 son verilerine göre, Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 171 bin 205 olarak kaydedildi. Erzurum'da 4A, 4B, 4C ve tarım sigortası kapsamında farklı gruplarda çalışanlar bulunmaktadır. 4A grubunda 107 bin 600, 4B grubunda 19 bin 564, 4C grubunda 44 bin 41 kişi yer almaktadır. Ayrıca, tarım sigortası kapsamında 4 bin 867 kişi bulunmaktadır. Erzurum'da toplamda 709 muhtar, 16 bin 173 stajyer ve kursiyer, 10 bin 924 kayıtlı işyeri bulunmaktadır.

19.06.2024 09:38
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SGK'nın 2023 son verilerine göre; Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 171 bin 205 oldu.

SGK'ya prim ödeyen çalışanları kapsayan 4A grubu kapsamında Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 107 bin 600 adet. 4A aynı zamanda bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışma durumu olan bireylerin çalışma alanını ifade ediyor. Erzurum'da 4B sistemi eski adıyla Bağ-Kur aktif sigortalı sayısı ise 19 bin 564 adet olarak kayıtlara geçti. Emekli Sandığı, SGK'ya dahil olduktan sonra 4C adını aldı. 4C sistemi yani devlet memuru olarak hizmet eden kadrolu çalışanları kapsayan grupta ise 44 bin 41 kişi var. Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin önemli bir potansiyeline ve de varlığına sahip olan Erzurum tarım sigortası kapsamında 4 bin 867 kişi var.

SGK verilerine göre Erzurum'da 709 muhtar aktif sigortalı görünürken, stajyer ve kursiyerler kapsamında 16 bin 173 bulunuyor. Erzurum'da SGK kapsamında toplam 10 bin 924 kayıtlı işyeri bulunuyor. Bunlardan 870 kamuya ait. Erzurum'da özel işyeri 10 bin 54 olarak açıklandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Aktif Sigortalı Sayısı 171 Bin 205 Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Aktif Sigortalı Sayısı 171 Bin 205 Oldu - Son Dakika
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