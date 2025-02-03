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SGK'nın son verilerine göre; Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 176 bin 543 oldu.

SGK'ya prim ödeyen çalışanları kapsayan 4A grubu kapsamında Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 114 bin 601adet. 4A aynı zamanda bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışma durumu olan bireylerin çalışma alanını ifade ediyor. Erzurum'da 4B sistemi eski adıyla Bağ-Kur aktif sigortalı sayısı ise 18 bin 999adet olarak kayıtlara geçti. Emekli Sandığı, SGK'ya dahil olduktan sonra 4C adını aldı. 4C sistemi yani devlet memuru olarak hizmet eden kadrolu çalışanları kapsayan grupta ise 42 bin 943 kişi var. Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin önemli bir potansiyeline ve de varlığına sahip olan Erzurum tarım sigortası kapsamında 4 bin 97kişi var.

SGK verilerine göre; Erzurum'da 92 muhtar aktif sigortalı görünürken, stajyer ve kursiyerler kapsamında 15 bin 688 bulunuyor. Erzurum'da SGK kapsamında toplam 11 bin 308kayıtlı işyeri bulunuyor. Bunlardan 867 kamuya ait. Erzurum'da özel işyeri 10 bin 441 olarak açıklandı. Toplam aylık ve gelir alanların sayısı ise 95 bin 330 olarak kayıtlara geçti. - ERZURUM