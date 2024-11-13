Erzurum'da Ana Arı Üretimi İçin Sertifika Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Ana Arı Üretimi İçin Sertifika Dağıtımı Yapıldı

Erzurum\'da Ana Arı Üretimi İçin Sertifika Dağıtımı Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği projeyle Erzurum'un Oltu ilçesinde, ana arı üretimini yaygınlaştırmak amacıyla damızlık ana arı üretim malzemesi dağıtımı ve sertifika verildi.

13.11.2024 15:41  Güncelleme: 15:43
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Erzurum'da arıcılık faaliyetlerini güçlendirmek ana arı üretimini yaygınlaştırmak amacı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlü tarafından finanse edilen proje kapsamında Oltu İlçesinde 'Ana Arı Üretim Sertifikası' ile damızlık ana arı üterim malzemesi dağıtımı yapıldı.

Oltu ilçesinde yapılan programa, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Tarım Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, davetliler ve üreticiler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Ana Arı Üretimi İçin Sertifika Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Ana Arı Üretimi İçin Sertifika Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
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