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Erzurum'da arızalı Gürcistan uçağı, 12 yıl sonra parçalanarak aprondan çıkarıldı - Son Dakika
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Erzurum'da arızalı Gürcistan uçağı, 12 yıl sonra parçalanarak aprondan çıkarıldı

2011 yılında Van depreminde hasar gören ve yıllardır Erzurum Havaalanı'nda bekleyen arızalı Gürcistan uçağı, parçalara ayrılarak havalimanı dışındaki bir arsaya çekildi. Uçak, Erzurumlu bir iş insanı tarafından kafe ya da restoran olarak kullanılmak üzere satın alındı.

Erzurum\'da arızalı Gürcistan uçağı, 12 yıl sonra parçalanarak aprondan çıkarıldı
03.01.2024 - 18:22,
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Erzurum'da arızalı Gürcistan uçağı, 12 yıl sonra parçalanarak aprondan çıkarıldı. Uçak kent merkezinde kafe ya da restoranda dönüştürülecek.

2011 yılında Van'da meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ve apronda geçirdiği kaza nedeniyle kokpiti hasar gören, bu yüzden yıllardır Erzurum'da beklemek zorunda kalan uçak, parçalara ayrılarak havalimanı dışındaki boş bir arsaya çekildi. Kaza nedeniyle kokpit bölümünde oluşan hasarın onarılması ve Gürcistan'a gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla havalimanındaki parka çekilen uçak tam 12 yıldır Erzurum Havaalanından akıbetini bekliyordu ancak bu olmadı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce Erzurum Havaalanı'nda bulunan ve hurdaya ayrılan uçak, ihaleyle satıldı.

Erzurumlu iş insanı Tayfun Alagaş'ın, 1,8 milyon liraya aldığı uçağı şehir merkezinde kafe ya da restoran olarak kullanmayı planlıyor. Ancak yer ile alakalı henüz net bir durum yok. Kafe veya restorana dönüştürmek amacıyla satın alınan uçak Erzurum Havalimanı'nın dış tarafında, Çiftlik Mahallesi yakınlarındaki açık alana çıkarmak için 5 ayrı parçaya böldürdü. Kanat ve kuyruğu sökülen uçak, tırlarla havalimanı dışına çıkarıldı.

30 Ekim 2011'de çadır yüküyle Gürcistan'dan da havalanan ve gece saatlerinde Erzurum Havaalanı'na inen SKY Georgia Airlines firmasına ait "Ilyushing Il-76TD" tipi nakliye uçağı, yükünü boşalttıktan sonra parka çekilirken aprondaki Kırgızistan uçağının kanadına çarpmıştı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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