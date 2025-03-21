Erzurum'da Asfalt Sezonu Erken Açıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Asfalt Sezonu Erken Açıldı

Erzurum\'da Asfalt Sezonu Erken Açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarına rağmen asfalt sezonunu 1 Mart'ta başlatarak kent genelinde bakım ve onarım çalışmaları yapmaya başladı.

21.03.2025 14:05  Güncelleme: 14:09
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi elverişsiz hava şartlarına rağmen asfalt sezonunu erkenden açtı.

Kış mevsimi ve çetin koşulların hakim olduğu kentte Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı hava tahminlerinin normal olduğu bölgelerde asfalt çalışması yapıyor. 1 Mart tarihinde başlayan çalışmalar kapsamında kent genelinde bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kentte son 50 yılın en çetin kış mevsimini yaşadık. Bu yıl mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ve yoğun kar yağışına rağmen asfalt sezonunu 1 Mart'ta açtık. Şimdiye kadar 20 günde kent merkezi ve ilçelerle birlikte 100'ün üzerinde noktada asfalt serimi gerçekleştirdik. Fen İşleri Daire Başkanlığı'mız kar yağışı, tuz ve buzlanma sonucu deforme olan yollarımızı hava şartları elverdikçe onarmaya devam ediyor" dedi.

Başkan Mehmet Sekmen, "Kış mevsimindeki yağışlarla birlikte özellikle tuzlama çalışmalarında yollarımız deforme oldu. Yıpranan yollarımızın yapımına 1 Mart'ta başladık. Son teknolojiyi kullanarak sürücülerin konforunu bozan yıpranmaları onarıyoruz. Şehir merkezinde de mevsim değişikliğiyle birlikte zamanla yarıştık ancak kar yağışı işimizi yavaşlattı. Buna rağmen yağışsız her anı fırsat bilen ekiplerimiz yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılında asfaltta da geçen senelerde olduğu gibi yoğun bir tempomuz olacak" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Asfalt Sezonu Erken Açıldı - Son Dakika

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