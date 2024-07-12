Erzurum'da Aşkale ilçesinde tekstil fabrikası açıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Aşkale ilçesinde tekstil fabrikası açıldı

Erzurum\'da Aşkale ilçesinde tekstil fabrikası açıldı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yapılan tekstil fabrikası düzenlenen törenle açıldı. Fabrikanın açılış törenine ilçe kaymakamı, belediye başkanı ve diğer davetliler katıldı. Fabrikada ilk etapta 100 kişi çalışmaya başladı.

12.07.2024 14:36  Güncelleme: 14:38
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde yapılan tekstil fabrikası düzenlenen törenle açıldı.

Fabrikanın açılış törenine İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat, işletme sahibi, Mehmet Kaleli, Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılışta dua edilmesinin ardından kurdele kesimi yapıldı. Törene katılan davetliler işyerini gezerek çalışmalar hakkında işletme sahibi tarafından bilgilendirme yapıldı.

Daha çok kadınlara yönelik istihdama katkı sağlayan tekstil fabrikasında ilk etapta 100 kişi çalışmaya başladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzurum'da Aşkale ilçesinde tekstil fabrikası açıldı - Son Dakika
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