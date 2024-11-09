Erzurum'da Aziziye Savunması'nın 147'nci Yılı 'Ecdada Saygı Yürüyüşü' ile Kutlandı

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ORHAN BOZKURT

(ERZURUM) - Erzurum'da, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en önemli çatışmalarından biri olan ve halkın büyük kahramanlık gösterdiği 'Aziziye Savunması'nın 147. yıl dönümü dolayısıyla 'Ecdada Saygı Yürüyüşü ve Anma Töreni' düzenlendi. Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Aziziye Tabyalarında gerçekleştirilen törene, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erzurum'da vatandaşlar 147 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'nda bir araya geldi. Tarihte "93 Harbi" olarak anılan, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken sivil halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'nda, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen anma etkinliği Kars Kapı Şehitliği'nden başladı.

Nene Hatun'unmezarı başında anıldı

Karskapı Şehitliği'nde toplananan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Aziziye Tabyası'na yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında şiirlerin okunması, ve "Nene Hatun" temsili canlandırması yapıldı. Ayasofya Cami imamı Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim okuması ve Erzurum Müftüsü Rüstem Can'ın dua ettirmesinin ardından protokol ve vatandaşlar Nene Hatun'un mezarını ziyaret etti. Bu arada Tabyaların bakım ve temizliğini üstlenen kurumlara ödül verildi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait mehteran takımı da anma töreni sırasında marşlar söyledi.

"O günlerin ruhunu yaşamaktan guru duyduk"

Aziziye Tabyası'nda düzenlenen programa, kahraman Türk kadını Nene Hatun'un torunlarından Güler Yamanlı da katıldı. Bu arada anma ve yürüyüş programına katılan 80 yaşındaki Hüsna Turhan'ın gözyaşlarına hakim olamaması ise programa katılanları duygulandırdı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, program sonrası 'Aziziye Savunması' hakkında bilgi vererek tüm Erzurum halkı ile birlikte ecdadı andıklarını ve o günlerin ruhunu yaşamaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Yürüyüşe Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, asker ve polisler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.