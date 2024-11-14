Erzurum\'da Çay Ocağında Yangın

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Erzurum'da çay ocağında çıkan yangın korkuttu

ERZURUM - Erzurum'da gece saatlerinde bir çay ocağında çıkan yangın çevredeki dükkanlara sıçramadan ekipler tarafından söndürüldü.

Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi İkinci Marketlerde bulunan bir çay ocağında gece geç saatlerde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri kısa süreli bir çalışmadan sonra çay ocağı çatısına çıkarak çatıları söküp yangına müdahale etti. Ekipler, boş olan çay ocağını kısa bir zaman sonra söndürdü.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.