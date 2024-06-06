Erzurum'da 'ÇEDES' projesi kapsamında sergi düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da 'ÇEDES' projesi kapsamında sergi düzenlendi

Erzurum'un Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)' projesi kapsamında, öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları resim, robotik kodlama ve tablo gibi çalışmalar sergilendi. Sergide Gazze'ye olan destek ve dayanışma vurgulandı. Sergiden elde edilecek gelirin tamamı Gazze'ye bağışlanacak.

06.06.2024 09:45
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Erzurum'da Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)' projesi çerçevesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Yakutiye Kent Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler; yıl boyunca emek verdikleri resim, robotik kodlama, tablo gibi çalışmalarını sergilediler.

'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)' sergisinde, ilçedeki okullar ve özellikle imam hatip öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları çalışmalar beğeniye sunuldu. Davetlilere ayrıca Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı kefiye desenli atkılarla halk oyunları gösterisi de sunuldu. Sergide Gazze'ye olan destek ve dayanışma bir kez daha dile getirildi.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, burada elde edilecek gelirin tamamının Gazze'ye bağışlanacağını ifade ederken, "Öğrencilerimiz bir yıllık emeklerini ortaya koydu. Buradaki çalışmalar daha çok değerlerimizi ifade ediyor. Hem de duyarlılıkları gelişmiş oluyor. Paylaşmanın en güzel örneğini ve duruşunu sergileyen öğrenci ve katkısı olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da 'ÇEDES' projesi kapsamında sergi düzenlendi - Son Dakika

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