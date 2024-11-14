Erzurum\'da Çocuk Koruma Toplantısı

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Erzurum'da Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda "Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı"na belirlenen konularla ilgili görüşmeler yapıldı. Toplantıya; İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Rıza Gündoğdu, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, İl Göç İdaresi Müdürü Yunus Emre Akçay ve kurum yetkilileri katıldı. - ERZURUM