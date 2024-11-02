Erzurum\'da Deprem Gerçeği Paneli Düzenlendi

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum Kalkınma Vakfı'nın (ERVAK) iş birliğinde düzenlenen "28. Sultan Sekisi Toplantısı" kapsamında, "Deprem Gerçeği ve Erzurum" başlıklı panel gerçekleştirildi.

ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda yapılan ve geniş bir protokol ve akademik kadronun katılım sağladığı panelin açılış konuşmalarını ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve ERVAK Başkanı Ecz. Erdal Güzel yaptı.

Etkinliğe Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Recep Kaplan, Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sayın Selahaddin Karslı katıldı.

Panelde, ülkenin jeolojik yapısından kaynaklanan depremsellik riskleri ele alınarak Erzurum özelinde risklerin değerlendirilmesi yapıldı. Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak açılış konuşmasında, Erzurum'un Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarına yakın konumu nedeniyle depremsellik riskinin yüksek olduğunu belirterek gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda yaşanacak olası bir depremin yıkıcı etkilerinin olacağını vurguladı. ERVAK Başkanı Ecz. Erdal Güzel ise, Erzurum'un deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini ve bu tür etkinliklerin toplumun afet bilincini artırmadaki önemini dile getirdi.

Panele, ETÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İlker Kazaz'ın moderatörlüğünde, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nden uzman akademisyenler konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Doç. Dr. Çağlar Özer, Dr. Öğr. Üyesi Dilek Okuyucu ve Dr. Öğr. Üyesi Melikşah Turan, panelde; deprem bilinci, yapı güvenliği, afet yönetimi ve Erzurum'un deprem geçmişi ile ilişkili kıymetli görüşlerini paylaştılar. - ERZURUM