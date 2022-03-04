Erzurum'da "Doğaya açılan minik eller projesi" açılış töreni - Son Dakika
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Erzurum'da "Doğaya açılan minik eller projesi" açılış töreni

04.03.2022 09:32
Erzurum'da "Doğaya açılan minik eller projesi" açılış töreni

Erzurum'da Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesinin hayata geçirdiği "Doğaya Açılan Minik Eller Projesi"nin açılış töreni düzenlendi.

Erzurum'da Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesinin hayata geçirdiği "Doğaya Açılan Minik Eller Projesi"nin açılış töreni düzenlendi.

Gençlik Projeleri Destek Programı 2019 kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü ASH İl Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Esringü'nün yaptığı projenin tanıtım toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı.

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Aslıhan Esringü ise projeyle çocukların çevre ve doğa bilincinin artacağını belirterek, salgın nedeniyle bir süre ara verdiklerini ve 14 Şubat itibarıyla proje faaliyetlerine başladıklarını ifade etti.

Esringü, projenin hedef kitlesinin Nenehatun Çocuk Evleri Sitesinde bulunan 7-12 yaş aralığındaki 25 çocuktan oluştuğunu belirterek, amaçlarının doğaya duyarlı bilinçli bireyler yetişmesine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş ise projenin önemli farkındalıklar oluşturacağını belirterek, şunları söyledi: "Doğaya açılan minik eller konusunda farkındalığının artması çok önemli; çünkü çocuklar günün büyük çoğunluğunu ev ortamında geçirebiliyorlar. Bu durumda sadece televizyon ve bilgisayar ekranına bağımlılık artabiliyor. Proje kapsamında, çocuklarımızın doğada olması ve bu konuda farkındalıklarının artması büyük önem arz ediyor. . Hayvanları ve doğayı seven çocukların yetişmesi toplum açısından son derece önemli. Projemiz kapsamında Nene Hatun Çocuk Evleri bahçesine survivor parkuru yapılacak, çocuklarımız bu parkur sayesinde sosyalleşme ve doğayla iç içe olma fırsatı bulacaklardır. Atatürk Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk konusunda duyarlılığı takdire şayandır. Projemize destek veren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Ömer Çomaklı'ya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Birdal Öztürk'e, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sayın Aslıhan Esringü'ye ve öğrencilerine teşekkür ediyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum"

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, üniversite olarak sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek verdiklerini söyledi.

2019 yılında yapılan 475 projeyle Atatürk Üniversitesinin Türkiye genelinde birinci olduğunu belirten Özer, salgın nedeniyle projelere bir süre ara verdiklerini aktardı.

Özer, 2021 yılında yaptıkları bin 200'ün üzerinde projeyle de yine ilk sıralarda yer almayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından proje ekibindeki üniversite öğrencileri tarafından folklor gösterisi sunuldu. - ERZURUM

Erzurum'da Doğaya açılan minik eller projesi açılış töreni
Erzurum'da Doğaya açılan minik eller projesi açılış töreni
Erzurum'da Doğaya açılan minik eller projesi açılış töreni
Erzurum'da Doğaya açılan minik eller projesi açılış töreni

YORUMLAR
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Erzurum'da 'Doğaya Açılan Minik Eller Projesi'nin açılışı yapıldı Erzurum'da 'Doğaya Açılan Minik Eller Projesi'nin açılışı yapıldı Meşaleler yıldız için yandı Meşaleler yıldız için yandı

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, gençlik, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum'da 'Doğaya açılan minik eller projesi' açılış töreni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da "Doğaya açılan minik eller projesi" açılış töreni - Son Dakika
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