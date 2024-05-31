Erzurum'da dolu ve sağanak yağmur sonrası köyde büyük hasar - Son Dakika
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Erzurum'da dolu ve sağanak yağmur sonrası köyde büyük hasar

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde dolu ve sağanak yağmur sonrası ahır, samanlık ve kiler uçtu. Ayrıca köyün sulama havuzuna devasa bir kaya düştü. Köy sakinleri büyük zararlar yaşadıklarını ve hayvanlarını komşularının ahırlarında geçici olarak barındırdıklarını belirtti.

31.05.2024 10:14
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Oltu'nun Güzelsu Mahallesi Kışla semtinde dolu ve sağanak yağmur sonrası ahır, samanlık ve kiler uçarken, köyün sulama havuzuna devasa kaya düştü.

Güzelsu Mahallesi Kışla semtinde gerçekleşen dolu ve sağanak yağmur sonrasında ahır, samanlık ve kiler uçarken, köyün sulama havuzuna devasa kaya düştü. Güzelsu Mahallesi sakinlerinden Nejat Şimşek (67), "Dolu yağdı, büyük bir zarara uğradık. Ahırım çöktü, danalarım içeride kaldı, komşuların yardımı ile çıkarabildik. Bizim gücümüz yetmiyor, bir şey yapamıyoruz. Şu an evlerimizde çatlaklar oluştu, evlerimiz uçmak üzere. Merek uçtu, ahırım uçtu. Hayvanlarım dışarda geçici olarak komşuların ahırlarında, idare ediyoruz" dedi.

Güzelsu sakinlerinden Özdemir Şimşek ise, "Yağan yağmur ve dolu sonucu her iki tarafta ahırlarımız mereklerimiz evimizde bayırdan gelen taşlardan samanlığımız çöktü. 25 ton saman almıştım, su çekmesi sonucu zayi oldu. Otum gitti, hayvanlarımızı ahırlardan zor çıkardık" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzurum'da dolu ve sağanak yağmur sonrası köyde büyük hasar - Son Dakika
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