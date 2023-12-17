Erzurum\'da En Çok Kullanılan İsimler Belli Oldu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre; Erzurum'da 2022 yılında yeni doğan çocuklardan erkeklerde Ömer Asaf, kızlarda Zümra ismi en çok kullanıldı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine bakıldığında; Erzurum'da 2022 yıl içerisinde doğan bebeklere en çok verilen ilk 10 isim içinde erkeklerde; Ömer Asaf, Alparslan, Ali Asaf, Hamza, Yusuf, Göktuğ, Muhammed Ali, Alperen, Eymen ve Miraç oldu. Kızlarda ise; Zümra, Zeynep, Asel, Ecrin, Elif, Azra, Asya, Zehra, Hiranur ve Yüsra olarak kayıtlara geçti.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2022 verilerine göre nüfusa dahil olan kişilerin isimlerinden en çok kullanılan erkeklerde 6 bin 754 Ahmet, 5 bin 915 Mustafa, 5 bin 914 Yusuf, 5 bin 18 Murat, 4 bin 900 Mehmet, 4 bin 364 Ömer, 4 bin 236 İbrahim, 3 bin 386 Ali, 3 bin 248 Muhammet ve 3 bin 231 Fatih olurken kızlarda 7 bin 424 Zeynep, 7 bin 109 Fatma, 6 bin 310 Elif, 5 bin 762 Ayşe, 5 bin 475 Hatice, 4 bin 461 Emine, 3 bin 459 Meryem, 3 bin 272 Merve, 2 bin 942 Esra ve 2 bin 807 Kübra oldu. - ERZURUM