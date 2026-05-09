Engelleri aştılar, vatana asker oldular

09.05.2026 09:06  Güncelleme: 09:14
Erzurum'da engelli 10 genç için düzenlenen askere uğurlama programında duygusal anlar yaşandı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı programda araç konvoyu oluşturuldu, gençlerin ellerine kına yakıldı ve halaylar çekildi. Aileler gözyaşlarına hâkim olamazken, etkinliğin organizatörleri engelli bireylerin mutluluğunu önceliklendirdiklerini vurguladı.

Erzurum'da engelli 10 genç için düzenlenen askere uğurlama programında gurur, gözyaşı, sevinç ve heyecan dolu anlar doruğa çıktı. Temsili uğurlama töreninde araçla konvoy oluşturuldu, gençlerin ellerine kına sürüldü ve halaylar çekidi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Olimpiyat Parkı içinde bulunan Gülümseyen Kafe'de engelli bireyler için düzenlenen asker gecesi ve temsili uğurlama törenine, zihinsel ve bedensel engelli 10 birey ve aileleri katıldı. Engelli bireyler, önce aileleriyle birlikte Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla konvoy eşliğinde şehir turu attı. Daha sonra yakılan meşaleler altından geçerek kafeye giriş yaptılar. Engelli bireylerin ellerine kına yakıldığı sırada aileler gözyaşlarını tutamadı. Onların içinde 19 yaşındaki Taha'nın parmağına kına yakıldığında gözyaşlarına engel olamayan anne Mine Genç "Çok mutlu oldum, oğlumun asker kınasını yaktım, en azından askerlik isteği yerine getirildi. Bu programı düzenleyenlere teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Engelliler Haftası'nda 81 ilde temsili askerlik töreni yaptığını ifade ederek, buna katılacak engelli bireyler için temsili asker gecesi ve uğurlama töreni düzenlediklerini vurgulayarak "Engelli bireylerimiz resmi olarak askerlik yapamıyorlar, biz de Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in talimatıyla böyle bir organizasyon ayarladık. Bugün hem onları hem de ailelerini mutlu etmek istedik" şeklinde konuştu.

Program, gençlere kına yakılması ve müzik eşliğinde halay çekilmesiyle tamamlandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

