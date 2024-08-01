Erzurum\'da Gazetecilere Yapılan Saldırı Protesto Edildi

Yerel

Erzurum'da dün iki gazetecinin darp edilmesi ve sonrasındaki tepkiler karşısında, kentte görev yapan gazeteciler meslektaşlarına yapılan şiddeti protesto etti.

Pusula Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ile Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda (KUDAKA) saldırıya uğramıştı. Meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınayan ve Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanan medya mensupları daha sonra KUDAKA binasına kadar yürüdü ve siyah çelenk bıraktı. Burada alkışlarla meslektaşlarına yapılan saldırıyı protesto eden gazeteciler daha sonra sessiz bir şekilde dağıldı. - ERZURUM