Erzurum\'da Gençlere Yönelik Diyanet Genç Ofis\'i Açıldı

Gençlere yönelik manevi rehberlik ve sosyal destek hizmetleri sunan Erzurum Diyanet Genç Ofis'i açıldı. Gençlerin manevi ve sosyal buluşma noktası olarak kapılarını açan ofis gençlere rehberlik ve dostluk dolu anlar vadediyor.

İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, İl Gençlik Koordinatörü Şuayp Ateş, manevi danışmanlar Abdulnasir Kımışoğlu ve Bülent Yaviloğlu'nun katılımıyla Diyanet Genç Ofis ile ilgili basın mensuplarına bilgilendirme yapıldı.

Erzurum Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, Türkiye'de kendi alanından bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Yüzüncü Yıl Parkı olarak bilinen alanda, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in desteği ile İl Müftülüğümüz tarafından Diyanet Genç Ofis'i oluşturuldu. Burada gençlerin kendini ifade edebileceği, değerlerle buluşabileceği, manevi destek alabileceği bir ortam oluşturuldu. Genç Ofis'te kitap sohbetleri, bireysel danışmanlık, kültürel etkinlikler ve manevi destek çalışmaları gönüllü bir anlayışla yürütülüyor. Samimi atmosferiyle dikkat çeken merkezimiz, Erzurum'da gençliğe dokunan önemli bir buluşma noktası haline geldi" dedi.

Dört ay önce başlayan çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan Erzurum Diyanet Genç Ofis'i gençler başta olmak üzere vatandaşlara sıcak ve samimi bir ortam imkanı sunuyor. Rehberlik hedefi ve misyonu taşıyan ofis 34 çardak ve bir kafeteryadan oluşuyor. Sosyal tesis formatındaki Erzurum Diyanet Genç Ofis'i yaz aylarında yoğunlukta açık alanda kışın ise kapalı alanda hizmet verecek. - ERZURUM