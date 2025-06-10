Erzurum'da Göç Üzerine Çarpıcı Veriler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Göç Üzerine Çarpıcı Veriler

Erzurum\'da Göç Üzerine Çarpıcı Veriler
10.06.2025 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2022'de Erzurum'dan 39 bin göç yaşandı, aile bağımlılığı en yaygın neden; eğitim cazip bir faktör.

Erzurum'un göç etme ile alakalı rakamları, ilginç tespitleri de beraberinde getirdi. Erzurum; en çok aile bağımlılığı nedeniyle göç verirken, eğitim gerekçesi ilin göç alma nedenlerinin başında geldi.

Göç etme nedenleri istatistikleri, 2021 yılı Nüfus ve Konut Sayımı kapsamında ilk kez üretildi. Göç etme nedenleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından adres değişiklikleri sırasında alınan beyan bilgilerinin idari kayıtlar ile bütünleşik bir yapıda kullanılması ile 2018 yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde yıllık olarak üretildi. Kişilerin daimi ikametgah adresi değişiklikleri; tayin/ iş değişikliği, işe başlamak/ iş bulma, eğitim, medeni durum değişikliği/ ailevi nedenler, daha iyi konut ve yaşam koşulları, sağlık/bakım, ev alınması, emeklilik, aile fertlerinden birine bağlı taşınma ve diğer maddelerine göre gruplandırılarak göç etme nedenleri istatistikleri üretiliyor.

Aile bağımlılığı göçte ilk sırada

2022 rakamlarıyla Erzurum'da 39 bin 159 kişi göç etti. Erzurum'un göç ile alakalı rakamlarına bakıldığında; tayin/ iş değişikliği nedeniyle 4 bin 767 kişi, işe başlamak/ iş bulmak nedeniyle 4 bin 632 kişi, eğitim nedeniyle 6 bin 421 kişi, ailevi nedeniyle bin 979 kişi, daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle 5 bin 912 kişi, aile bağımlılığı nedeniyle 10 bin 276 kişi, geri dönme nedeniyle 374 kişi, sağlık/ bakım nedeniyle 194 kişi, ev alınması nedeniyle 723 kişi, emeklilik nedeniyle 78 kişi, diğer nedenlerden 727 kişi ve bilinmeyen nedenlerden 3 bin 76 kişinin ilden göç ettiği tespit edildi.

Eğitim en önemli geliş sebebi

2022 rakamlarıyla Erzurum 26 bin 629 göç aldı. Tayin/ iş değişikliği nedeniyle 3 bin 303 kişi, işe başlamak/ iş bulmak nedeniyle 1 bin 518 kişi, eğitim nedeniyle 7 bin 955 kişi, ailevi neden bin 230 kişi, daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle 3 bin 66 kişi, aile bağımlığı nedeniyle 5 bin 466 kişi, geri dönme nedeniyle bin 259 kişi, sağlık/ bakım nedeniyle 157 kişi, ev alınması nedeniyle 612 kişi, emeklilik nedeniyle 82 kişi, diğer nedenlerden 531 kişi ve bilinmeyen nedenlerden 1 bin 450 kişi Erzurum'a göç etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Göçmenler, Ekonomi, erzurum, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Göç Üzerine Çarpıcı Veriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
Protestoların devam ettiği Los Angeles’ta polisten gazeteciye plastik mermi Protestoların devam ettiği Los Angeles'ta polisten gazeteciye plastik mermi
Karaman’da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Karaman'da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Naci Görür’ün uyardığı bölge beşik gibi Son 24 saatte 20’den fazla deprem oldu Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu
Ali Koç’tan seçim açıklaması Tarih verdi Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi
Bayern Münih’in yıldızı Türk düğününde Herkes takı miktarına takıldı Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
Portekiz-İspanya finalinde acı haber Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti Portekiz-İspanya finalinde acı haber! Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’un ’vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler’ sözlerine cevap Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı

10:43
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
10:26
Ferdi Zeyrek’e veda Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
10:17
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
18:46
Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
18:42
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu İşte Trabzonspor’u bekleyen gelir
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir
18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
18:14
Özgür Özel’den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
18:08
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu Anlaşma tamamlandı
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
18:07
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
17:54
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi
Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
17:37
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
17:37
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
17:28
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 12:01:27. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Göç Üzerine Çarpıcı Veriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.